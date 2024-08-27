HiFi-стриминг Звук выяснил, какие песни россияне скачивают чаще всего

Во вкладке «Скачанное» в Звуке контент теперь разделен по типам. Также появилась функция шаффла — перемешивания всех композиций. А еще пользователи могут настраивать параметры загрузки, чтобы оптимизировать использование памяти устройства. Все треки можно скачивать в HiFi-качестве.