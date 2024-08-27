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HiFi-стриминг Звук выяснил, какие песни россияне скачивают чаще всего

HiFi-стриминг провел внутрисервисное исследование к запуску обновления вкладки «Скачанное» и рассказал о результатах.

Источник: Звук

HiFi-стриминг провел внутрисервисное исследование к запуску обновления вкладки «Скачанное» и рассказал о результатах.

На третьем месте оказался трек «Кукла колдуна» коллектива «Король и Шут», на четвертом — «Давай сбежим» дуэта «5УТРА», а на пятом — «ПОЗВОНИ» от NIVESTA и DJ SMASH.

Среди подкастов самыми скачиваемыми оказались «Медитации с Александрой Яковлевой», детский тру-крайм-проект в партнерстве с «Союзмультфильмом» «ПростоДетектив», подкаст о психологическом анализе героев поп-культуры «Мир не без злых людей», детская передача «ХРУМ или Сказочный Детектив» и совместный подкаст Звука и студии «Богема» — «Вокруг пальца» о громких случаях мошенничества.

Во вкладке «Скачанное» в Звуке контент теперь разделен по типам. Также появилась функция шаффла — перемешивания всех композиций. А еще пользователи могут настраивать параметры загрузки, чтобы оптимизировать использование памяти устройства. Все треки можно скачивать в HiFi-качестве.

По статистике, более 40% слушателей Звука сохраняют аудиоконтент на свои гаджеты. Рекорд загрузки составляет 1,357 ТБ, второй по активности пользователь скачал 1,042 ТБ.

Ранее приложение для артистов СТУДИО открыло аудитории возможность донатить музыкантам.