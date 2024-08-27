В Крыму бархатный сезон продлится до декабря

Одна из причин купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки, по мнению эксперта, это отели, которые могут предложить гостям востребованный набор услуг в холодное время года. Особенно если присутствуют не только красивые виды, но и теплые бассейны и спа-зоны.