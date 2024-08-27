В Крыму бархатный сезон продлится до декабря

«Отдых в бархатный сезон активно пользуется спросом жителей Российской Федерации, уровень бронирования составляет порядка 65%, глубина бронирования достигает декабря», — уточнил министр.
Высокому показателю бронирования способствовала в том числе и глубина бронирования железнодорожных перевозок, добавил Ганзий.
По количеству туристов традиционно лидирует Южный берег — порядка 49 процентов всего турпотока приходится на этот район полуострова, отметил министр. Также популярностью гостей пользуется западное побережье Крыма.
Уже за лето на поезда в Крым дополнительно добавили 2,6 миллионов билетов, в связи с беспрецедентно высоким спросом на железнодорожные поездки на юг России, сообщили ранее в РЖД.
Эксперт в области туризма Людмила Бабий сообщала, что российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники.
Одна из причин купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки, по мнению эксперта, это отели, которые могут предложить гостям востребованный набор услуг в холодное время года. Особенно если присутствуют не только красивые виды, но и теплые бассейны и спа-зоны.