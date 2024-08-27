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В Крыму бархатный сезон продлится до декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму уровень бронирования отелей на бархатный сезон достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.

Источник: РИА "Новости"

«Отдых в бархатный сезон активно пользуется спросом жителей Российской Федерации, уровень бронирования составляет порядка 65%, глубина бронирования достигает декабря», — уточнил министр.

Высокому показателю бронирования способствовала в том числе и глубина бронирования железнодорожных перевозок, добавил Ганзий.

По количеству туристов традиционно лидирует Южный берег — порядка 49 процентов всего турпотока приходится на этот район полуострова, отметил министр. Также популярностью гостей пользуется западное побережье Крыма.

Уже за лето на поезда в Крым дополнительно добавили 2,6 миллионов билетов, в связи с беспрецедентно высоким спросом на железнодорожные поездки на юг России, сообщили ранее в РЖД.

Эксперт в области туризма Людмила Бабий сообщала, что российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники.

Одна из причин купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки, по мнению эксперта, это отели, которые могут предложить гостям востребованный набор услуг в холодное время года. Особенно если присутствуют не только красивые виды, но и теплые бассейны и спа-зоны.

туризм и отдых