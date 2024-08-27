Число желающих служить по контракту в Ростовской области выросло на 20%

В Ростовской области на 20% выросло число желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
По данным ведомства, добровольцы приходят ежедневно. Только в донской столице за последние несколько дней ежесуточно контракты заключают более 50 человек.
— Поток добровольцев увеличивается. Все мы следим за ситуацией в Курской области. Также всем известны преступные решения по отчуждению верующих от истинной православной русской церкви. Ввиду этих событий количество желающих заключить контракт увеличилось в разы, — прокомментировал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Ростова-на-Дону, майор Игорь Минюков.
Контракты подписывают как уже опытные бойцы, так и те, кто впервые вступает на этот путь. С каждым кандидатом сначала проводят индивидуальные беседы, во время которых разъясняют социальные гарантии, права и обязанности.
После этого желающих вступить в ряды Вооруженных Сил России отправляют на медкомиссию и профессионально-психологический отбор. Потом определяется будущее место службы. Необходимые документы оформляют в течение одного-двух дней.
Напомним, ранее губернатор Василий Голубев увеличил стимулирующую выплату всем, кто заключит контракт на территории Ростовской области. Сейчас сумма единовременной региональной выплаты составляет 1,2 млн рублей.