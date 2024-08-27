Охотиться на птиц в Челябинской области разрешат с конца лета

Медсправка на оружие действует в течение пяти лет. В случае просрочки у стрелка могут забрать как ружье, так и разрешение на его хранение и ношение. В ведомстве напомнили, что охотникам необходимо быть осторожными, чтобы не убить или не ранить друг друга. Также запрещено стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра при ограниченном обзоре местности.