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Охотиться на птиц в Челябинской области разрешат с конца лета

У стрелков без документов могут забрать ружье вместе с разрешением на ношение и хранение.

Источник: Reuters

В Челябинской области с 31 августа открывается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Охотиться можно только там, где это разрешено, с соблюдением сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении. «Выходя на природу, охотник обязан иметь при себе охотничий билет, действующие разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и на добычу охотничьих ресурсов, а при охоте на закрепленных охотничьих угодьях — путевку», — замечают в пресс-службе.

Медсправка на оружие действует в течение пяти лет. В случае просрочки у стрелка могут забрать как ружье, так и разрешение на его хранение и ношение. В ведомстве напомнили, что охотникам необходимо быть осторожными, чтобы не убить или не ранить друг друга. Также запрещено стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра при ограниченном обзоре местности.