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В Свердловскую область вернутся сильные дожди

Сильные дожди накроют Средний Урал.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область вернутся сильные дожди. Осадки накроют регион 28 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

— 28 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности и следуйте рекомендациям спасателей МЧС России, — предупредили в региональном ведомстве.

Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил свердловчан о надвигающемся потеплении. Жара вернется в Свердловскую область 28 августа. В среду столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов. Однако уже днем 28 числа начнется движение холодного атмосферного фронта. Можно ожидать грозовую активность.

29 августа прогнозируется до +21 градуса. Уже на следующий день похолодает до +18. 31 августа ожидается +17 градусов. Осень 2024 года начнется с потепления до +21 градуса. Уже 2 сентября будет +20 градусов.