В Свердловскую область вернутся сильные дожди. Осадки накроют регион 28 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.
— 28 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности и следуйте рекомендациям спасателей МЧС России, — предупредили в региональном ведомстве.
Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил свердловчан о надвигающемся потеплении. Жара вернется в Свердловскую область 28 августа. В среду столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов. Однако уже днем 28 числа начнется движение холодного атмосферного фронта. Можно ожидать грозовую активность.
29 августа прогнозируется до +21 градуса. Уже на следующий день похолодает до +18. 31 августа ожидается +17 градусов. Осень 2024 года начнется с потепления до +21 градуса. Уже 2 сентября будет +20 градусов.