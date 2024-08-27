Рома «Служебный роман», Сережа «Бубен» и Александр третий: О школьных и университетских прозвищах рассказали ростовчане

Многие сталкивались с людьми, чье меткое замечание и злой язык могли наградить тебя неприятным прозвищем на долгие годы, а то и на всю жизнь. Случайная оплошность в школе, забавный случай в университете или особенность внешности — в ход идут это и многое другое.
«КП-Ростов-на-Дону» узнала у ростовчан, какие неприятные имена «прилипли» в ним в свое время. А психолог объяснила, почему у людей возникает желание дать кому-то прозвище и как это может повлиять на психологическое состояние ребенка.
«БУБЕН СЕЙЧАС ПОЛУЧИТ В БУБЕН».
В школе или университете всегда есть такой король метких фраз. Только он проронит какую-то фразу в вашу сторону, беды не миновать.
— У нас в школе тоже была такая старшеклассница Настя. Почему-то считала своим долгом награждать сверстников неприятными прозвищами. При этом у нее самой его не было. Так, Настя называла баскетболиста Виталика жирафом, а мне досталась кличка Бубен. Все потому, что при любом удобном случае я защищал обиженных и оскорбленных. За это нередко получал от приятелей Насти. Они кричали: «О, Бубен сейчас получит в бубен».
К счастью, школьные годы уже давно позади. И жизнь, как говорится, расставила все по своим местам. Виталик уехал в Москву играть за молодежную сборную по баскетболу, ну, а я вот уже который год занимаюсь бизнесом. Ходят слухи, что Настя трижды в разводе, воспитывает двух трудных подростков, ютясь с мамой в однушке. Вот вам и карма, господа.
САША АЛЬ ДЕНТЕ.
Историей неприятных прозвищ поделился и ростовчанин Виктор.
— У нас в университете был паренек, носивший прозвище по мотивам фильма «Служебный роман». И да, внешне ни с одним героем сходств у него не было. Все решил случай и звучное имя Роман. Чтобы помочь родителям, в свободное время Ромка подрабатывал водителем. Как-то раз, опаздывая на очередную лекцию, приехал к дверям университета прямо на рабочем коне. На лобовом стекле красовалась табличка «Служебный». Так Роман стал Новосельцевым.
А еще помню в школьные времена большой популярностью среди мальчиков пользовалось имя Саша. Только в нашем дворе было три мальчика с таким именем. Чтобы как-то их отличать, приходилось давать прозвище. Одному досталось Ерема, потому что медленно соображал. Второго называли Саша Аль Денте. Приятели как-то узнали, что он родился на восьмом месяце. Но больше всех не повезло Саше из третьего подъезда. Ему дали прозвище Санузел из-за того, что его фамилия напоминала слово «узел».
Еще одной историей, связанной с именем Александр, поделилась ростовчанка Ирина.
— В университете подружке Ире сказочно везло на парней с гордым именем Александр. Причем все они учились в одном корпусе. Первый был с филфака, второй — с лингвистики, третий — педагогики. Наконец, когда Ирина выбрала красавца с романо-германской филологии, его стали называть Александром третьим.
«ОБИДНЫЕ ПРОЗВИЩА МОГУТ БОЛЬНО РАНИТЬ».
Для подростка очень важен авторитет в группе сверстников, — объясняет психолог Полина Шаповалова.
— Обидные клички и прозвища, разумеется, могут больно ранить и доставить ребенку много неприятных переживаний. Могут даже нанести психологическую травму. Мотивы, по которым дают обидные клички, самые разные. Среди них — желание унизить, обидеть, установить иерархию, доминировать. Кроме того, прозвище может быть способом манипуляции. Другими словами, тот, кто дает эти клички, сам старается выделиться, показаться «крутым», заслужить авторитет, принижая других. Это, конечно же, деструктивный способ. Кто-то делает это из зависти. Это тоже деструктивный путь через обесценивание другого, принижение его значимости.
Специалист уверена, навязать человеку обидную кличку — это способ создать повлиять на отношение окружающих к конкретному человеку.
— Лучший способ — игнорирование. Обидчик поймет, что его стрелы не достигли цели, не получил нужной реакции, а значит, не ранил вас. Если школа давно в прошлом, а человек до сих пор вспоминает свои клички болезненно, лучше проработать этот вопрос с психологом. Важно, чтобы травматичный опыт не влиял на жизнь. Ведь то, что давно ушло в прошлое, совсем не означает, что мы от этого «излечились».