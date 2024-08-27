Рома «Служебный роман», Сережа «Бубен» и Александр третий: О школьных и университетских прозвищах рассказали ростовчане

— У нас в школе тоже была такая старшеклассница Настя. Почему-то считала своим долгом награждать сверстников неприятными прозвищами. При этом у нее самой его не было. Так, Настя называла баскетболиста Виталика жирафом, а мне досталась кличка Бубен. Все потому, что при любом удобном случае я защищал обиженных и оскорбленных. За это нередко получал от приятелей Насти. Они кричали: «О, Бубен сейчас получит в бубен».