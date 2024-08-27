План благоустройства проспекта в Новочеркасске победил во всероссийском конкурсе

Параллельно с этим намерены создать ленту с сюжетами из истории города, площадку для экскурсионных групп, информационные стенды, таблички с QR-кодами, арт-объекты и перголы. Также установят скамейки и высадят больше 150 деревьев и 2 тысяч кустарников. Первый этап проекта уже начался.