План благоустройства проспекта в Новочеркасске победил во всероссийском конкурсе

План благоустройства Платовского проспекта в Новочеркасске оказался лидером всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в категории «Малые города с численностью населения 100−200 тысяч человек». Эти результаты огласили вчера, 26 августа, на форуме в Калуге.
Теперь Новочеркасск получит федеральный грант в 103 млн рублей.
Напомним, ранее программу обновления Платовского проспекта премьер-министру России Михаилу Мишустину представили губернатор Василий Голубев и советник главы донского региона Виктория Абрамченко.
— Приведение в порядок проспекта атамана Платова позволит создать туристический маршрут, который свяжет достопримечательности города, — отметил Василий Голубев.
По словам советника губернатора, Новочеркасск — уникальный город, который может стать еще лучше.
— Искренне рада, что Новочеркасск победил в конкурсе. Благодаря этому экономика города получит новый стимул к росту, а жители — новое качество городской среды, — прокомментировал Виктория Абрамченко.
Проект благоустройства разработали власти Новочеркасска в 2023 году. На участке от улицы Московской до площади Ермака планируют воссоздать исторические архитектурные элементы. В частности, на улице собираются установить новые фонари, стилизованные под модели 60-х годов ХХ века, а также полуротонды, утраченные в 70-х годах.
Параллельно с этим намерены создать ленту с сюжетами из истории города, площадку для экскурсионных групп, информационные стенды, таблички с QR-кодами, арт-объекты и перголы. Также установят скамейки и высадят больше 150 деревьев и 2 тысяч кустарников. Первый этап проекта уже начался.
Добавим, Ростовская область — постоянный участник конкурса проектов благоустройства. Всего от региона поступило 39 заявок, 13 из которых победили. Реализовано к этому моменту девять проектов.
К слову, по данным донских властей, за девять лет в области обустроили свыше 800 парков, скверов и набережных.