В Свердловской области не хватает учителей из-за открытия новых школ

Данный вопрос решают при помощи различных государственных программ. Например, по программе «Земский учитель» в этом году 74 педагога отправятся в сельские школы. Как отмечает Наталья Сокольская, сейчас в регионе открыто около 390 вакансий. Наиболее востребованы учителя физики и химии.