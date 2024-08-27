В Свердловской области не хватает учителей из-за открытия новых школ

В Свердловской области прошла пресс-конференция, на которой начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и молодёжной политики области Наталья Сокольская рассказала о причинах дефицита учителей в школах.
— Объективные причины дефицита кадров — переезд учителей в другие регионы и открытие новых образовательных учреждений. Это нормальный рабочий процесс, — рассказала Наталья Сокольская.
Данный вопрос решают при помощи различных государственных программ. Например, по программе «Земский учитель» в этом году 74 педагога отправятся в сельские школы. Как отмечает Наталья Сокольская, сейчас в регионе открыто около 390 вакансий. Наиболее востребованы учителя физики и химии.