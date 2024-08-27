Фронтмен группы «Альянс» Игорь Журавлев раскритиковал хип-хоп

Говоря о российских исполнителях, Журавлев отметил «непонятную жестокость», «жесткость» в текстах рэпера Хаски. Также артист признался, что облик MORGENSTERN (признан иноагентом в РФ) дает ему понять, «на какой стороне Луны» находится хип-хоп-звезда. По мнению фронтмена «Альянса», музыку Алишера нельзя считать красивой, хоть он ее и не слушал.