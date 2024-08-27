Фронтмен группы «Альянс» Игорь Журавлев раскритиковал хип-хоп

Лидер рок- и нью-вейв-коллектива «Альянс» Игорь Журавлев заявил, что у него много вопросов к жанру хип-хоп.
«Когда люди убивают за то, что кто-то кому-то дорогу перешел именно в бизнесе, это все. Эпоха Led Zeppelin и Pink Floyd закончилась, когда появился рэп. Напрочь», — сказал музыкант в большом интервью Звук Медиа.
Говоря о российских исполнителях, Журавлев отметил «непонятную жестокость», «жесткость» в текстах рэпера Хаски. Также артист признался, что облик MORGENSTERN (признан иноагентом в РФ) дает ему понять, «на какой стороне Луны» находится хип-хоп-звезда. По мнению фронтмена «Альянса», музыку Алишера нельзя считать красивой, хоть он ее и не слушал.
Журавлеву чуждо отсутствие радости и позитива в хип-хопе. Впрочем, рокер вспомнил, как в 1994 году попал на концерт российской рэп-группы Bad Balance и что ему понравилась их новизна.
Артист признался, что «Альянс» запаздывают с выпуском нового альбома, но к октябрю он должен быть готов. В прошлом году увидел свет EP артистов «Полно!», а в марте 2024-го — макси-сингл «Снежная».