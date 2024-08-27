В Пермском крае увеличивается число заражённых COVID-19

Ранее perm.aif.ru писал, что рост заболеваемости коронавирусом в Прикамье началася в 2024 году раньше обычного. Эпидемиолог Ирина Фельдблюм сообщила, что это может быть связано с возвращением детей с каникул и посещением торговых центров их родителями с целью подготовки к учебному году. По прогнозам специалистов, ближе к ноябрю в Прикамье придёт грипп.