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В Пермском крае увеличивается число заражённых COVID-19

За неделю выявили 437 заболевших.

Число заражённых COVID-19 увеличивается в Пермском крае: статистику perm.aif.ru сообщили в региональном минздраве.

«За неделю с 5 по 11 августа в Прикамье зафиксировали 170 заболевших коронавирусом, с 12 по 18 августа — 259, с 19 по 25 августа — 437», — рассказали в министерстве.

В то же время в краевом управлении Роспотребнадзора считают, что рост заболеваемости незначительный. С 1 по 25 августа зафиксировали 946 случаев заражения коронавирусом.

«В 2024 году в Пермском крае, как и на всей территории Российской Федерации, циркулирует геновариант штамма “омикрон”. Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты, в том числе “флирт”, который не представляет большей опасности, чем другие разновидности вируса, — говорят в ведомстве. — Симптоматика “флирта” схожа с присущей “омикрону”. Это: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная и мышечная боль, потеря вкуса и обоняния».

При первых симптомах заболевания специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Иначе могут быть негативные последствия для здоровья.

Что ждёт жителей Пермского края в сентябре, когда откроются детские сады, школы, колледжи и вузы?

«В сентябре традиционно отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, что связано с формированием новых коллективов», — сообщили perm.aif.ru в Роспотребнадзоре.

Ранее perm.aif.ru писал, что рост заболеваемости коронавирусом в Прикамье началася в 2024 году раньше обычного. Эпидемиолог Ирина Фельдблюм сообщила, что это может быть связано с возвращением детей с каникул и посещением торговых центров их родителями с целью подготовки к учебному году. По прогнозам специалистов, ближе к ноябрю в Прикамье придёт грипп.

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