В Пермском крае увеличивается число заражённых COVID-19

Число заражённых COVID-19 увеличивается в Пермском крае: статистику perm.aif.ru сообщили в региональном минздраве.
«За неделю с 5 по 11 августа в Прикамье зафиксировали 170 заболевших коронавирусом, с 12 по 18 августа — 259, с 19 по 25 августа — 437», — рассказали в министерстве.
В то же время в краевом управлении Роспотребнадзора считают, что рост заболеваемости незначительный. С 1 по 25 августа зафиксировали 946 случаев заражения коронавирусом.
«В 2024 году в Пермском крае, как и на всей территории Российской Федерации, циркулирует геновариант штамма “омикрон”. Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты, в том числе “флирт”, который не представляет большей опасности, чем другие разновидности вируса, — говорят в ведомстве. — Симптоматика “флирта” схожа с присущей “омикрону”. Это: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная и мышечная боль, потеря вкуса и обоняния».
При первых симптомах заболевания специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Иначе могут быть негативные последствия для здоровья.
Что ждёт жителей Пермского края в сентябре, когда откроются детские сады, школы, колледжи и вузы?
«В сентябре традиционно отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, что связано с формированием новых коллективов», — сообщили perm.aif.ru в Роспотребнадзоре.
Ранее perm.aif.ru писал, что рост заболеваемости коронавирусом в Прикамье началася в 2024 году раньше обычного. Эпидемиолог Ирина Фельдблюм сообщила, что это может быть связано с возвращением детей с каникул и посещением торговых центров их родителями с целью подготовки к учебному году. По прогнозам специалистов, ближе к ноябрю в Прикамье придёт грипп.