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Хотел увидеть родственников: В Ростовской области нашли сбежавшего из колонии заключенного

Под Ростовом поймали осужденного, который сбежал из колонии-поселения.

В Ростовской области, в Каменск-Шахтинском, задержали 37-летнего заключенного. Мужчина отбывал срок за кражу в колонии-поселении в Веселовском районе. 13 августа он отправился в магазин за продуктами и не вернулся к отбою.

Отметим, что заключенные в колонии-поселении могут свободно передвигаться по самому учреждению и даже, с разращения администрации, выходить за его пределы. Однако выезжать из района, в котором находится колония, запрещено.

После того, как администрация не досчиталась одного из осужденных, его объявили в розыск. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, мужчину уже задержали. Его поймали, когда он гулял по улице. Осужденный не оказал сопротивления. Оперативникам он рассказал, что ушел из колонии из-за того, что хотел навестить больного родственника.

— За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы, — прокомментировали в ГУ ФСИН по Ростовской области.