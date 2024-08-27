Хотел увидеть родственников: В Ростовской области нашли сбежавшего из колонии заключенного

После того, как администрация не досчиталась одного из осужденных, его объявили в розыск. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, мужчину уже задержали. Его поймали, когда он гулял по улице. Осужденный не оказал сопротивления. Оперативникам он рассказал, что ушел из колонии из-за того, что хотел навестить больного родственника.