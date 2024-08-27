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В Ростове полицейского заподозрили в получении взятки в 150 тысяч рублей

Сотрудник МВД в Ростове попал под следствие из-за подозрений в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудника полиции заподозрили в получении взятки в 150 тысяч рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

По версии следствия, правоохранитель предложил подозреваемому в краже из магазина за деньги избежать ответственности, но тот не стал сотрудничать и пожаловался в МВД. После этого в деле начали разбираться оперативники собственной безопасности донского главка полиции.

— Сотрудника задержали после получения незаконного вознаграждения. Сейчас в рамках дела выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения, — прокомментировали в СК.

Добавим, в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факт расследования и отметили, что сейчас правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей.