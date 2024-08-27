Новое меню появится в школах и детсадах Иркутска

В Иркутске к новому учебному году представили обновленное меню для школ и детсадов. Со второго сентября детей будут кормить котлетами «Бабрики», «Гречкой по-купечески», запеченными фрикадельками «Фишболы», варениками с куриным фаршем «Колдуны», а также салатами «Бусинка» и «Хрустик», сладким соусом «Клубничка». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, разработкой новых блюд занимался «Комбинат питания». Он обеспечивает едой более 70 школ и 130 детских садов.
— Важно отметить, что на производстве трудится постоянный, опытный коллектив. Комбинат развивается: увеличился фонд заработной платы, модернизируется оборудование не только на предприятии, но и на пищеблоках образовательных организаций. Но тут не менее важен родительский и учительский контроль. Мы все заинтересованы, чтобы наши дети получали сбалансированное и вкусное питание, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Чтобы школьникам и детсадовцам не надоедали уже известные блюда, повара стараются менять их оформление и название. Как отметило руководство комбината, в первую очередь дети оценивают еду глазами, а потом уже по вкусу. Также акцент сделан на лечебном питании, которое необходимо около 90 детсадовцам. Для них подбирают специальные продукты врач-диетолог и инженер-технолог.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский врач из областного центра был удостоен госнаграды Монголии. Юрий Козлов провел несколько операций детям в Улан-Баторе и способствует развитию отношений между странами.