Новое меню появится в школах и детсадах Иркутска

— Важно отметить, что на производстве трудится постоянный, опытный коллектив. Комбинат развивается: увеличился фонд заработной платы, модернизируется оборудование не только на предприятии, но и на пищеблоках образовательных организаций. Но тут не менее важен родительский и учительский контроль. Мы все заинтересованы, чтобы наши дети получали сбалансированное и вкусное питание, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.