В Челябинске 17% мужчин хотя бы раз плакали на работе

Каждый третий житель Челябинска заявил, что хотя бы раз плакал на работе. Причем 18% из признавшихся делали это неоднократно и по разным причинам, 11% проливали слезы из-за профессиональных проблем, а 4% — из-за трудностей, связанных с личной жизнью. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.
— Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (58%) не позволяли себе плакать на работе, — отмечают аналитики.
45% опрошенных челябинцев заявили, что плакать на работе недопустимо. Но каждый пятый респондент (19%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый опрошенный уверен: плакать могут только представительницы прекрасного пола.
Согласно статистике, 83% мужчин никогда не проливали на работе слез, а среди женщин таких только 32%.
Самыми чувствительными к эмоциям оказались жители Челябинска до 34 лет. Однако с увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.