В Челябинске 17% мужчин хотя бы раз плакали на работе

Самыми чувствительными к эмоциям оказались жители Челябинска до 34 лет. Однако с увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.