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В Волгограде на один день запретят продавать алкоголь

Ограничение на реализацию алкогольной продукции вводится в соответствии со ст. 3 регионального закона № 17-ОД от 15.03.2019.

Продажу спиртных напитков приостановят в Волгоградской области в связи с Днем знаний. В 2024 году он будет отмечаться в школах, лицеях, колледжах, вузах и других образовательных учреждениях региона в понедельник, 2 сентября.

В Telegram-канале Урюпинской горадминистрации напоминают, что запрет на реализацию алкогольной продукции вводится в соответствии со ст. 3 регионального закона № 17-ОД от 15.03.2019, которым регулируются отдельные отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории области.

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.