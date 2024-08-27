В Волгограде на один день запретят продавать алкоголь

Продажу спиртных напитков приостановят в Волгоградской области в связи с Днем знаний. В 2024 году он будет отмечаться в школах, лицеях, колледжах, вузах и других образовательных учреждениях региона в понедельник, 2 сентября.
В Telegram-канале Урюпинской горадминистрации напоминают, что запрет на реализацию алкогольной продукции вводится в соответствии со ст. 3 регионального закона № 17-ОД от 15.03.2019, которым регулируются отдельные отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории области.
Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.