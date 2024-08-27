В ЦПКиО Волгограда поставят экстремальную «Башню свободного падения»

Как сообщает дирекция Центрального парка культуры и отдыха, в настоящее время возводится очередной экстрим-аттракцион под названием «Башня свободного падения». Подрядчик проводит подготовительные земляные работы возле аттракциона «Седьмое небо». Объект примет посетителей уже в следующем теплом сезоне.
Платформа с посадочными местами поднимет гостей на высоту 50 метров над землей, после достижения максимальной точки резко опустит их вниз. Люди испытают эффект свободного падения. При этом максимальная скорость разгона будет более 80 км/ч. Вместимость аттракциона — 28 человек.
Для возведения аттракциона в Волгоград приедут китайские партнеры. Они изготовят все элементы конструкции. Сейчас в парке ведутся работы по установке «Русских горок».
Новые объекты дополнят создаваемый в ЦПКиО комплекс экстремальных развлечений. Волгоградцы уже могут прокатиться на «Большом маятнике», «Мельнице», «Седьмом небе».