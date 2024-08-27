В ЦПКиО Волгограда поставят экстремальную «Башню свободного падения»

Платформа с посадочными местами поднимет гостей на высоту 50 метров над землей, после достижения максимальной точки резко опустит их вниз. Люди испытают эффект свободного падения. При этом максимальная скорость разгона будет более 80 км/ч. Вместимость аттракциона — 28 человек.