Простые и эффективные приемы мнемотехники и упражнения для улучшения памяти

Павел Палагин посоветовал выписать для себя, какими областями памяти вы пользуетесь и для чего. По его словам, чаще всего люди для развития навыков запоминания начинают учить стихи и иностранные языки, однако, если вы не планируете эти знания нигде применять, то это не даст нужного результата. Все, что вы учите, вы должны реализовывать на практике.