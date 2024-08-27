Более 50 сортов винограда представили на Фестивале садоводов в Иркутске

В Иркутске на Фестивале садоводов и огородников представили более 50 сортов винограда. Их выращиванием занимались более 60 человек, которые представляют клубы садоводов, дачные и садовые товарищества города и района. Как сообщили в администрации Иркутска, во время мероприятия прошел конкурс «Дары осени». В нем выбрали победителей в трех номинациях: «Осенний смак» — оценили качество и вкус закруток, «Краски осени» — оформление экспозиций и «Гроздь Иркутского винограда».