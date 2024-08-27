Более 50 сортов винограда представили на Фестивале садоводов в Иркутске

В Иркутске на Фестивале садоводов и огородников представили более 50 сортов винограда. Их выращиванием занимались более 60 человек, которые представляют клубы садоводов, дачные и садовые товарищества города и района. Как сообщили в администрации Иркутска, во время мероприятия прошел конкурс «Дары осени». В нем выбрали победителей в трех номинациях: «Осенний смак» — оценили качество и вкус закруток, «Краски осени» — оформление экспозиций и «Гроздь Иркутского винограда».
— Не каждый садовод и дачник в нашем регионе рискнет выращивать эту ягоду. Говоря о винограде, о фруктах и овощах, которые выращивают горожане, мы отмечаем огромный труд, который они вкладывают в свое дело, и их искреннюю любовь к родной земле, — прокомментировала начальник управления реализации общественных инициатив администрации Александра Егорова.
В последней номинации победителей выбирали по следующим критериям: лучшая гроздь столового и бессемянного винограда, самая большая ягода и приз зрительских симпатий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в новом учебном году школьники и детсадовцы Иркутск смогут попробовать специальное разработанное меню. Чтобы детей привлекала еда, специалисты придумали интересные названия блюдам и изменили подачу.