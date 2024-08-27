Экс-гитарист Megadeth Марти Фридман рассказал, почему его не взяли в группу KISS

В интервью Sam Ash Music Фридман признался, что много лет назад ему звонил менеджер KISS по поводу вступления в команду и задавал не относящиеся к музыке вопросы: о росте, длине волос, телосложении, наличии растительности на лице. Марти пообещал «что-нибудь придумать» со своим ростом, но ему отказали.