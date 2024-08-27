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Экс-гитарист Megadeth Марти Фридман рассказал, почему его не взяли в группу KISS

Бывший гитарист трэш-метал-группы Megadeth оказался ниже шести футов, что было неприемлемо для эпатажных артистов.

Источник: Звук

Бывший гитарист трэш-метал-группы Megadeth оказался ниже шести футов, что было неприемлемо для эпатажных артистов.

В интервью Sam Ash Music Фридман признался, что много лет назад ему звонил менеджер KISS по поводу вступления в команду и задавал не относящиеся к музыке вопросы: о росте, длине волос, телосложении, наличии растительности на лице. Марти пообещал «что-нибудь придумать» со своим ростом, но ему отказали.

«Я понимаю, почему они это сделали. KISS щепетильно относятся к своему имиджу, и разница в росте не вписывалась бы в эстетику группы», — объяснил исполнитель.

Недавно участник KISS Джин Симмонс получил ключи от города Ниагара-Фолс.