Экс-гитарист Megadeth Марти Фридман рассказал, почему его не взяли в группу KISS

Бывший гитарист трэш-метал-группы Megadeth оказался ниже шести футов, что было неприемлемо для эпатажных артистов.
В интервью Sam Ash Music Фридман признался, что много лет назад ему звонил менеджер KISS по поводу вступления в команду и задавал не относящиеся к музыке вопросы: о росте, длине волос, телосложении, наличии растительности на лице. Марти пообещал «что-нибудь придумать» со своим ростом, но ему отказали.
«Я понимаю, почему они это сделали. KISS щепетильно относятся к своему имиджу, и разница в росте не вписывалась бы в эстетику группы», — объяснил исполнитель.
Недавно участник KISS Джин Симмонс получил ключи от города Ниагара-Фолс.