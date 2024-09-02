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«Открываем Россию заново»: национальный парк «Таганай»

Участники медиаэкспедиции проекта Новости Mail на Южный Урал посетили национальный парк «Таганай» и поговорили с пресс-секретарем нацпарка Инной Гладышевой.

Авторы и эксперты
Валерия Соловьева
Автор Новости Mail
Ольга Андрианова
Автор Новости Mail

Таганай был основан 5 марта 1991 года. Каждый год его посещает несколько сотен тысяч туристов. Национальный парк уникален тем, что на его территории встречаются почти все ландшафты, характерные для Южного и даже Приполярного Урала. Таганай подходит как для серьезных многодневных походов, так и для прогулок. В рамках развития экологического туризма в национальном парке обустроена территория с проложенной дорожкой, беседками, указателями.

туризм и отдых
экология