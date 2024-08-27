Воронежцам назвали самые популярные имена новорожденных в регионе с начала года. По словам руководителя управления ЗАГС по Воронежской области Марины Севергиной, мальчиков чаще всего родители называли Александр, Михаил, Иван, Матвей, Артем, Тимофей, Максим, Дмитрий и Марк. Причем Саши лидируют со значительным отрывом: так назвали 210 малышей, Мишами — 180, а Ванями — 168.