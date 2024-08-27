Воронежцам назвали самые популярные имена новорожденных в регионе с начала года. По словам руководителя управления ЗАГС по Воронежской области Марины Севергиной, мальчиков чаще всего родители называли Александр, Михаил, Иван, Матвей, Артем, Тимофей, Максим, Дмитрий и Марк. Причем Саши лидируют со значительным отрывом: так назвали 210 малышей, Мишами — 180, а Ванями — 168.
Для девочек чаще других выбирали имена Мария, София, Анна, Виктория, Василиса, Варвара, Ева, Алиса, Полина и Ксения. Маши и Сони разделили пальму первенства — по 164 ребенка, а Анями назвали 149 малышек.
К редким для Воронежа можно отнести имена: Златослава, Инна, Каталея, Римма, Галина, Ассоль, Инесса, Регина, Геннадий, Демьян, Севастьян, Аркадий, Архип, Мартин, Игнат.
— Зейнап, Тамерлан, Ахмад, Сумайя, Малика, Шамиль — кажутся редкими для нашего региона. Но для юга России это вполне обычные распространенные имена, — добавила Марина Севергина.
Всего за семь месяцев 2024-го в Воронежской области появилось на свет более девяти тысяч детей.