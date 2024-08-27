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Со 2 сентября в Самаре изменится расписание речных маршрутов

Самарское речное пассажирское предприятие предупредило, что с понедельника, 2 сентября измениться расписание на маршрутах: Самара-Рождествено, Самара-Винновка, Самара-Зольное, Самара-Гаврилова поляна.

Ранее изменилось расписание судов на подводных крыльях «Валдай 45Р».

*В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.