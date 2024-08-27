Со 2 сентября в Самаре изменится расписание речных маршрутов

Ранее изменилось расписание судов на подводных крыльях «Валдай 45Р».
*В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.
Самарское речное пассажирское предприятие предупредило, что с понедельника, 2 сентября измениться расписание на маршрутах: Самара-Рождествено, Самара-Винновка, Самара-Зольное, Самара-Гаврилова поляна.
Ранее изменилось расписание судов на подводных крыльях «Валдай 45Р».
*В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.