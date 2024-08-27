Директора омского УДХБ утвердили в должности

«Принял решение утвердить Антона Александровича Глебова директором бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”, — написал глава города в своем телеграм-канале, — Более полугода, с февраля, он исполнял обязанности руководителя УДХБ и, полагаю, в непростых условиях кадрового дефицита и дефицита специальной техники показал себя с лучшей стороны. Представил его коллективу предприятия в новом статусе».