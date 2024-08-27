Директора омского УДХБ утвердили в должности

Директора БУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антона Глебова утвердили в должности. По факту он руководил организацией, ответственной за дороги и чистоту в городе, с февраля нынешнего года. О назначении сообщил мэр Сергей Шелест.
«Принял решение утвердить Антона Александровича Глебова директором бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”, — написал глава города в своем телеграм-канале, — Более полугода, с февраля, он исполнял обязанности руководителя УДХБ и, полагаю, в непростых условиях кадрового дефицита и дефицита специальной техники показал себя с лучшей стороны. Представил его коллективу предприятия в новом статусе».
Как рассказал Сергей Шелест, Глебов — профессиональный дорожник, карьеру начинал с самых низов. В УДХБ трудился главным инженером и заместителем директора. Первоочередными задачами новоиспеченного директора бюджетного учреждения станут выполнение планового ремонта дорог и тротуаров и подготовка к осеннему месячнику чистоты и предстоящему зимнему периоду.