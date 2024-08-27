Какие подводные камни таят компании, обещающие избавить от долгов, рассказал специалист

Однако все пошло не так, как обещали. У задолжавшего мужчины кроме залоговой квартиры было еще жилье. «Специалисты», не выяснив текущего имущественного положения своего клиента, поставили залоговую квартиру под угрозу изъятия и последующей реализации. Супруга должника обратилась за помощью в Сбер, чтобы сохранить жилье, и банк пошел навстречу. Оказалась, что можно было не платить за пустые консультации, а найти взаимовыгодные варианты решения проблемы с долгами.