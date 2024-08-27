Какие подводные камни таят компании, обещающие избавить от долгов, рассказал специалист

В последнее время активизировались так называемые «раздолжнители» — компании, предлагающие услуги по избавлению от долгов. Реклама звучит заманчиво: «Спишем все ваши долги», «Удалим кредиты из баз данных» и так далее. Но все ли так радужно?
Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов рассказал истории людей, «клюнувших» на заманчивые обещания.
Жительницу Челябинской области «раздолжнители» пообещали избавить от долга в 500 тыс. рублей. За работу взяли 100 тыс. и начали процедуру банкротства. Посоветовали также заключить брачный договор о разделе имущества. Но горе-специалисты плохо знали российские законы и не учли тот факт, что кредиты брались женщиной во время брака. А значит, имущество все равно должно быть включено в конкурсную массу должника.
Так и получилось. В результате финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании брачного договора недействительным. Квартира и две машины вернулись в конкурсную массу. Только тогда женщина поняла: «раздолжнители» не помогли, а только усугубили ее ситуацию. И обратилась в Сбер. Банк пошел навстречу и подготовил мировое соглашение.
История из Башкортостана начиналась типично для многих должников: мужчина набрал потребительских кредитов, расплатиться вовремя не смог и клюнул на объявление «раздолжнителей». Они пообещали быстро решить все проблемы. «Специалисты» даже уверяли, что с ипотечной квартирой во время процедуры банкротства ничего не случится. Мол, потому что жилищный кредит оформлен на супругу, а должник является всего лишь созаемщиком.
Однако все пошло не так, как обещали. У задолжавшего мужчины кроме залоговой квартиры было еще жилье. «Специалисты», не выяснив текущего имущественного положения своего клиента, поставили залоговую квартиру под угрозу изъятия и последующей реализации. Супруга должника обратилась за помощью в Сбер, чтобы сохранить жилье, и банк пошел навстречу. Оказалась, что можно было не платить за пустые консультации, а найти взаимовыгодные варианты решения проблемы с долгами.