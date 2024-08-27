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В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло до 59

Из них 13 человек проходят стационарное лечение.

В Татарстане с июля число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло до 59. Из них 13 человек остаются в медицинском учреждении, сообщили в Минздраве республики.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, из общего количества заболевших 58 людям потребовалась госпитализация. 13 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении.

По словам специалистов, главными переносчиками заболевания являются перелетные птицы. Возможными признаками болезни называют гриппоподобные симптомы и кожную сыпь. Врачи советуют своевременно обращаться в медучреждение.

Ранее жителям Татарстана рассказали семь основных фактов о лихорадке Западного Нила. Один из них заключается в том, что ЛЗН не передается от человека к человеку.

здоровье