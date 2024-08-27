В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло до 59

В Татарстане с июля число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло до 59. Из них 13 человек остаются в медицинском учреждении, сообщили в Минздраве республики.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, из общего количества заболевших 58 людям потребовалась госпитализация. 13 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении.
По словам специалистов, главными переносчиками заболевания являются перелетные птицы. Возможными признаками болезни называют гриппоподобные симптомы и кожную сыпь. Врачи советуют своевременно обращаться в медучреждение.
Ранее жителям Татарстана рассказали семь основных фактов о лихорадке Западного Нила. Один из них заключается в том, что ЛЗН не передается от человека к человеку.