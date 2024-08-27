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В Омске восстанавливают движение трамвая № 9

Работы идут на кольце в районе 3-го Разъезда.

Источник: Комсомольская правда

В Омске скоро восстановят движение трамвая № 9. Маршрут не работал все лето — грунт в районе кольца на 3-м Разъезде размыло из-за сильного подтопления осадками.

Сейчас там проводятся восстановительные работы, на проблемном участке уже заменено 25 метров трамвайного пути. Работы ведет МП «Электрический транспорт».

«Здесь укрепляют грунт, обновляют рельсы, шпалы и скрепления. Сегодня на участке меняют стрелочный перевод на новый. Перед возобновлением движения специалисты проведут полную ревизию пути и пробный запуск вагона. Все работы предприятие проводит за счет собственных средств», — сообщил мэр Сергей Шелест.