В Омске восстанавливают движение трамвая № 9

В Омске скоро восстановят движение трамвая № 9. Маршрут не работал все лето — грунт в районе кольца на 3-м Разъезде размыло из-за сильного подтопления осадками.
Сейчас там проводятся восстановительные работы, на проблемном участке уже заменено 25 метров трамвайного пути. Работы ведет МП «Электрический транспорт».
«Здесь укрепляют грунт, обновляют рельсы, шпалы и скрепления. Сегодня на участке меняют стрелочный перевод на новый. Перед возобновлением движения специалисты проведут полную ревизию пути и пробный запуск вагона. Все работы предприятие проводит за счет собственных средств», — сообщил мэр Сергей Шелест.