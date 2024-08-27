В Омске восстанавливают движение трамвая № 9

«Здесь укрепляют грунт, обновляют рельсы, шпалы и скрепления. Сегодня на участке меняют стрелочный перевод на новый. Перед возобновлением движения специалисты проведут полную ревизию пути и пробный запуск вагона. Все работы предприятие проводит за счет собственных средств», — сообщил мэр Сергей Шелест.