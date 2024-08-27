29 августа в Ростовской области проведут льготную стерилизацию домашних животных

Хозяев просят записывать своих питомцев заранее. Прием будут вести в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Таганроге, Ростове-на-Дону, а также в других городах и районах региона. Список организаций и телефоны можно найти на сайте донского правительства.