29 августа в Ростовской области проведут льготную стерилизацию домашних животных

29 августа 2024 года ветклиники Ростовской области проведут льготную стерилизацию кошек и собак. Об этом сообщают власти региона.
Жителям Дона поясняют, что хирургические вмешательства избавляют животных от гормональных сбоев, делают их более спокойными и игривыми. Кроме того, подобные мероприятия помогают гуманным способом контролировать численность бродячих четвероногих.
Хозяев просят записывать своих питомцев заранее. Прием будут вести в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Таганроге, Ростове-на-Дону, а также в других городах и районах региона. Список организаций и телефоны можно найти на сайте донского правительства.