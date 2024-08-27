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29 августа в Ростовской области проведут льготную стерилизацию домашних животных

Собак и кошек в Ростовской области будут стерилизовать со скидкой 29 августа.

Источник: Комсомольская правда

29 августа 2024 года ветклиники Ростовской области проведут льготную стерилизацию кошек и собак. Об этом сообщают власти региона.

Жителям Дона поясняют, что хирургические вмешательства избавляют животных от гормональных сбоев, делают их более спокойными и игривыми. Кроме того, подобные мероприятия помогают гуманным способом контролировать численность бродячих четвероногих.

Хозяев просят записывать своих питомцев заранее. Прием будут вести в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Таганроге, Ростове-на-Дону, а также в других городах и районах региона. Список организаций и телефоны можно найти на сайте донского правительства.

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