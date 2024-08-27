Глава «Дигории» объяснил спад популярности западного кино в России

Во-вторых, вопреки ожиданиям Запада, уход зарубежных платформ не только «не похоронил» российский рынок, но, напротив, вызвал внутри страны стремительное развитие индустрии развлечений. После достаточно долгого периода взращивания собственных подходов, смыслов, новых талантливых лиц сферы киноискусства, освобождение ниши дало возможность показать весь скрытый потенциал российских производителей. Благодаря этому наша аудитория стала получать самобытный контент, в том числе транслирующий российские традиционные ценности. Восприятие аудитории показательно: в 2014 году в топе по кассовым сборам из 20 кинолент, российских было только 6, сейчас же в топ-20 входит только один фильм не российского производства. В это же время фильм «Холоп 2» недавно стал вторым по кассовым сборам за всю историю в России, а лидерскую позицию с большим отрывом держит «Чебурашка». Оба вышли в прокат совсем недавно, в 2023 году, и смогли завоевать любовь российских зрителей.