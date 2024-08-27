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Туристические фестивали пройдут в четырех районах Иркутской области

Мероприятия пройдут по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Источник: Комсомольская правда

В Свирске, Черемхово, Ангарске и Иркутском районе пройдут туристические фестивали. Как сообщили в правительстве региона, мероприятия будут проводить по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Начиная с июня в Черемхово проходит VI Черемуховый фестиваль. Мероприятия продлятся по октябрь.

— В Свирске 6−7 сентября запланирован фестиваль «Свирск — жемчужина Ангары». В Ангарском городском округе 14 и 15 сентября состоится фестиваль национальных культур «РекАФест» — «Родина. Единство. Культура. Ангарск», — поделились в пресс-службе правительства.

14 сентября в музее «Тальцы» пройдет белорусский фестиваль «Багач». Всего на реализацию мероприятий четыре района получили суммарно более 15 миллионов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошел Фестиваль садоводов и огородников. На нем представили, выращенные в Иркутском районе, более 60 сортов винограда.