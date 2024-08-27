Туристические фестивали пройдут в четырех районах Иркутской области

В Свирске, Черемхово, Ангарске и Иркутском районе пройдут туристические фестивали. Как сообщили в правительстве региона, мероприятия будут проводить по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Начиная с июня в Черемхово проходит VI Черемуховый фестиваль. Мероприятия продлятся по октябрь.