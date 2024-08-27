Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области снова выросла

Так, всего на прошлой неделе коронавирусом заразились 592 человека. Из них было госпитализировано 38 пациентов. Выздоровели 447 человек.
Летальных случаев от COVID-19 не отмечалось.
Всего за прошлую неделю в России заразился коронавирусом 17641 человек, что на 33,3% больше, чем на позапрошлой неделе. Рост заболеваемости отмечен в 75 регионах страны. В общей сложности в стране с 19 по 25 августа были госпитализированы 1 943 человека, что на 37,9% больше, чем неделю ранее.
Напомним, на позапрошлой неделе коронавирусом в Нижегородской области заразились 378 нижегородцев.
Также ранее сообщалось, что в июне эксперты прогнозировали очередной подъем заболеваемости коронавирусом в начале этой осени.