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Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области снова выросла

Скачок заболеваемости COVID-19 произошел в Нижегородской области с 19 по 25 августа. Об этом сообщается на сайте «Объясняем РФ».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Так, всего на прошлой неделе коронавирусом заразились 592 человека. Из них было госпитализировано 38 пациентов. Выздоровели 447 человек.

Летальных случаев от COVID-19 не отмечалось.

Всего за прошлую неделю в России заразился коронавирусом 17641 человек, что на 33,3% больше, чем на позапрошлой неделе. Рост заболеваемости отмечен в 75 регионах страны. В общей сложности в стране с 19 по 25 августа были госпитализированы 1 943 человека, что на 37,9% больше, чем неделю ранее.

Напомним, на позапрошлой неделе коронавирусом в Нижегородской области заразились 378 нижегородцев.

Также ранее сообщалось, что в июне эксперты прогнозировали очередной подъем заболеваемости коронавирусом в начале этой осени.

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