Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области снова выросла

Всего за прошлую неделю в России заразился коронавирусом 17641 человек, что на 33,3% больше, чем на позапрошлой неделе. Рост заболеваемости отмечен в 75 регионах страны. В общей сложности в стране с 19 по 25 августа были госпитализированы 1 943 человека, что на 37,9% больше, чем неделю ранее.