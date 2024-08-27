Синоптики: 28 августа на Урале ожидается самый теплый день августа, а затем вероятны заморозки

Так, днем в среду в Екатеринбурге и Челябинске прогнозируется плюс 24−26.
В юго-западных районах Свердловской области и уральской столице осадков не ожидается, на севере и востоке в зоне приближающегося атмосферного фронта местами пройдет дождь, гроза, на севере вероятен даже сильный дождь (до 15−20 мм).
В Челябинской области и Челябинске преимущественно без осадков.
В четверг, 29 августа, воздушные потоки в средней тропосфере вновь приобретут северо-западное направление, атмосферный фронт, опускаясь на юг Свердловской области, понизит температуру: ночью 7−12, днем 17−22. Также местами вероятны кратковременные дожди, более интенсивные на севере и востоке области, говорят в Уральском УГМС.
В пятницу, 30 августа, осадки совсем не прекратятся, небольшой дождь вероятен местами, в том числе и в Екатеринбурге. Температура понизится до климатической нормы: ночью 7−12, днем 14−19°, в Екатеринбурге ночью 11, днем 17.
Далее, 31 августа и 1 сентября без существенных осадков, но прохладно, особенно ночью 1 сентября, когда температура понизится до плюс 1−5, кое-где нельзя исключать заморозки.
В Челябинской области четверг и пятницу удержится переменная облачность, локально пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха 29 августа ночью плюс 11−16, днем — 19−24, на юге — до 27 градусов, ветер западный, его скорость 4−9 м/с, кое-где порывы до 13 м/с; 30 августа ночью — плюс 8−13, днем — 16−21, ветер северо-западный, северный 3−8 м/с, местами порывы до 11 м/с.
По предварительным расчетам,