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На День города в Самаре откроют легендарную Дачу со слонами

Открытие дачи Головкина в Самаре запланировано на следующие выходные.

Источник: телеграм-канал Александра Хинштейна

Уже на следующей неделе в Самаре после реставрации откроется легендарная Дача со слонами. Сейчас в старинном здании на берегу Волги, на улице Советской Армии, 292, устанавливают мебель, готовят пространства, на которых разместится школа молодого архитектора «АрхСлон» СамГТУ.

— В здании появится и музей, рассказывающий о Самаре и о «Самарском Леонардо» Константине Головкине, — рассказала депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В ходе реставрации на даче восстановили фигуры слонов и Панночки, отремонтировали фонтан, сделали прогулочные террасы, фотозоны, спуск к Волге, смотровую площадку. Зданию вернули исторический облик. А в музее можно будет увидеть ретро-автомобиль — копию машины самого Константина Головкина.

Открытие Дачи со слонами запланировано на следующие выходные, когда в Самаре будут отмечать День города.

выставки и музеи