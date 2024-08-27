На День города в Самаре откроют легендарную Дачу со слонами

Уже на следующей неделе в Самаре после реставрации откроется легендарная Дача со слонами. Сейчас в старинном здании на берегу Волги, на улице Советской Армии, 292, устанавливают мебель, готовят пространства, на которых разместится школа молодого архитектора «АрхСлон» СамГТУ.