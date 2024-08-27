Омских водителей массово штрафуют за незаконную парковку в центре города

«В Госавтоинспекцию неоднократно поступали жалобы о том, что водители оставляют транспортные средства в нарушение правил, чем создают помехи для движения других автомобилей, — сообщили в ГИБДД. — На этом участке два нарушителя привлечены к ответственности за парковку автомобиля на местах, предназначенных для граждан с ограниченными возможностями здоровья».