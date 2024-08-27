Омских водителей массово штрафуют за незаконную парковку в центре города

Госавтоинспекция Омской области сообщила об итогах рейда по незаконным парковкам. Сотрудники ГИБДД нагрянули в Омскую крепость и на улицу Некрасова.
На территории Омской крепости за парковку в неположенном месте к административной ответственности привлекли троих нарушителей. Каждого оштрафовали на 1 000 рублей, один автомобиль увезли на штрафстоянку.
Второй точкой стала улица Некрасова, где расположено учреждение соцзащиты.
«В Госавтоинспекцию неоднократно поступали жалобы о том, что водители оставляют транспортные средства в нарушение правил, чем создают помехи для движения других автомобилей, — сообщили в ГИБДД. — На этом участке два нарушителя привлечены к ответственности за парковку автомобиля на местах, предназначенных для граждан с ограниченными возможностями здоровья».
Для этих нарушителей размер штрафа составил уже 5000 рублей. Аналогичные рейды в ГИБДД пообещали продолжить.