Лидер коллектива «Альянс» рассказал, как выбирает, с кем записывать фит

Игорь Журавлев из «Альянса» признался, что в вопросе фитов ему важна дружба. Чтобы сотрудничать с артистом, исполнителю важно иметь с ним человеческий контакт и похожие взгляды на музыку.
В разговоре со Звук Медиа Журавлев также признался, что хотел устроить коллаборацию с Найком Борзовым, но пока для фита нет подходящей песни.
Музыкант отметил, что, возможно, боится неудовлетворительного для себя результата: «Потом будет неудобно сказать, что вот, знаешь, а мне не нравится. Я оставлю все как есть, а после буду ногти грызть на руках, потом на ногах, потом локти буду свои грызть. Весь изгрызу себя напрочь».
Среди исполнителей, с кем бы ему хотелось поработать, Журавлев назвал экс-гитариста «Морального кодекса» Николая Девлет-Кильдеева, их вокалиста Сергея Мазаева, гитариста «Группы Стаса Намина» Сергея Воронова и мультижанровую команду «Бонд с кнопкой».
Новая пластинка «Альянса» должна выйти в октябре. Последним релизом коллектива стал мартовский макси-сингл «Снежная».