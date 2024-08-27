Лидер коллектива «Альянс» рассказал, как выбирает, с кем записывать фит

Музыкант отметил, что, возможно, боится неудовлетворительного для себя результата: «Потом будет неудобно сказать, что вот, знаешь, а мне не нравится. Я оставлю все как есть, а после буду ногти грызть на руках, потом на ногах, потом локти буду свои грызть. Весь изгрызу себя напрочь».