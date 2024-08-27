Юннаты из Ростовской области приняли участие в молодежном слете на Камчатке

Школьники из Ростовской области прибыли на Камчатку для участия в слете юннатов «Движения первых». Встреча инициативной молодежи проходит в рамках форума «Экосистема. Заповедный край». Об этом рассказала глава донского минобра Тамара Шевченко.
— От региона участниками слета стали трое школьников из Азова и Ростова-на-Дону, а также наставник ростовского клуба юннатов. Ребята прошли конкурсный отбор, оценивались их достижения в сфере эколого-биологической деятельности, — сообщила Тамара Шевченко.
Как выяснилось, в состав делегации вошли азовчанка Валентина Сотникова (школа № 14) и ростовчане Алексей Показанов (школа № 18), Вероника Зубарева (гимназия № 19) и их наставник Ольга Безбах (школа № 31).
Участников слета ждут дискуссии и мастер-классы. Также состоятся научно-исследовательские походы на побережье Тихого океана, Авачинский вулкан и Мутновскую группу вулканов. Юннаты исследуют состав воды, почвы и воздуха.
Добавим, в этом году слет юных натуралистов собрал 291 участника, включая наставников клубов в возрасте от 14 до 17 лет из 74 регионов страны.