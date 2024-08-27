Умный маршрут здоровья откроется в Ангарске Иркутской области

В Ангарске появится умный маршрут здоровья. Это стало возможно благодаря присоединению Иркутской области к проекту созданному Лигой здоровья нации. На пешеходных тропах и велосипедных дорожках разместят антивандальные таблички и QR-коды. Отсканировав который, любой желающий сможет получить доступ к упражнениям для поддержания здоровья.
— Самым доступным, безопасным и эффективным способом повышения физической активности считается ходьба. Создание маршрутов здоровья не требует больших финансовых вложений, зачастую это можно сделать усилиями ЗОЖ-активистов и волонтеров, но при этом обустроенные маршруты с элементарной навигацией, удобной для людей, становятся центрами притяжения, — пояснил президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия.
Также в Лиге здоровья нации отметили, что к проекту каждый год присоединяется 50 новых муниципальных образований. В 2024 умные маршруты получили реализацию в 150 районах. Важно, что тема коснулась не только городов миллионников, но и поселений.
Что касается создания самих маршрутов то, как отмечают эксперты затратность не большая, в отличие от спроса. Населению интересны места для активного отдыха и прогулок. В новом сезоне по QR-кодам можно будет не только получить доступ к советам о ведение здорового образа жизни, но и узнать, как пройти по достопримечательностям с помощью навигатора.