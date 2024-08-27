Умный маршрут здоровья откроется в Ангарске Иркутской области

Что касается создания самих маршрутов то, как отмечают эксперты затратность не большая, в отличие от спроса. Населению интересны места для активного отдыха и прогулок. В новом сезоне по QR-кодам можно будет не только получить доступ к советам о ведение здорового образа жизни, но и узнать, как пройти по достопримечательностям с помощью навигатора.