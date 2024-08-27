Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись

7 июля Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Алсу о разделе совместно нажитого имущества. В августе она подала новый иск к Абрамову, в котором упоминается имущество семьи на сумму порядка 10 млрд рублей. В нем перечислены все квартиры, загородные дома и автомобили звездной семьи, а также акции компании, доли в фирмах и прочее. По данным Mash, в совместной собственности находятся апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве на 57-м этаже элитного ЖК, четырехэтажный особняк на Рублевке на 3000 квадратов, коттедж в Крыму, где есть вертолетная площадка и даже собственная мечеть, а также квартира в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд.