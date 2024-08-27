Последние новости к вечеру 27 августа 2024 года

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС, несмотря на её работу «близко к нормальным условиям». Он осмотрел основные объекты станции и отметил наличие следов от атак. По его словам, близость боевых действий вызывает серьезные опасения.