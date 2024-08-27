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Последние новости к вечеру 27 августа 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 27 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 27 августа — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 августа 2024 года.

Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в Курской области

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС, несмотря на её работу «близко к нормальным условиям». Он осмотрел основные объекты станции и отметил наличие следов от атак. По его словам, близость боевых действий вызывает серьезные опасения.

Лукашенко заявил, что ему советуют отвернуться от России

Александр Лукашенко считает неприемлемыми предложения отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину. Он заявил об этом на Республиканском педагогическом совете, отметив, что такие предложения нельзя принять.

Гладков сообщил о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области

Бойцы ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область, используя ту же тактику, что и в Курской области. Губернатор назвал ситуацию на границе сложной, но контролируемой.

В Кремле назвали чистку переписок в Telegram «полной глупостью»

Кремль не просил чиновников «чистить переписки». Дмитрий Песков подчеркнул, что в служебных целях в Кремле не используют мессенджеры, включая Telegram, из-за их небезопасности.

Россиян предупредили о последствиях повышения МРОТ

Если МРОТ в России увеличат до 30 000 рублей, пропорционально вырастут зарплаты, пособия и пенсии, отмечает профессор Наталья Проданова. ЛДПР предложила увеличить МРОТ на 10 758 рублей, так как на текущие 19 242 рубля прожить сложно.