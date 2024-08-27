Последние новости к вечеру 27 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 августа 2024 года.
Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в Курской области
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС, несмотря на её работу «близко к нормальным условиям». Он осмотрел основные объекты станции и отметил наличие следов от атак. По его словам, близость боевых действий вызывает серьезные опасения.
Лукашенко заявил, что ему советуют отвернуться от России
Александр Лукашенко считает неприемлемыми предложения отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину. Он заявил об этом на Республиканском педагогическом совете, отметив, что такие предложения нельзя принять.
Гладков сообщил о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области
Бойцы ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область, используя ту же тактику, что и в Курской области. Губернатор назвал ситуацию на границе сложной, но контролируемой.
В Кремле назвали чистку переписок в Telegram «полной глупостью»
Кремль не просил чиновников «чистить переписки». Дмитрий Песков подчеркнул, что в служебных целях в Кремле не используют мессенджеры, включая Telegram, из-за их небезопасности.
Россиян предупредили о последствиях повышения МРОТ
Если МРОТ в России увеличат до 30 000 рублей, пропорционально вырастут зарплаты, пособия и пенсии, отмечает профессор Наталья Проданова. ЛДПР предложила увеличить МРОТ на 10 758 рублей, так как на текущие 19 242 рубля прожить сложно.