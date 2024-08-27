Мост под Ростовом-на-Дону планируют отремонтировать к ноябрю

Сейчас работают с балками пролетного строения. Также в ближайшее время начнутся работы по устройству плиты усиления, цоколей под бордюры и перила, дорожного покрытия и подходов. Ближе к завершению поставленной задачи должны разобрать временную объездную дорогу.