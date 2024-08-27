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Мост под Ростовом-на-Дону планируют отремонтировать к ноябрю

Ремонт моста, соединяющего Чалтырь с тремя селами, выполнили уже на 60%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области к ноябрю планируют отремонтировать мост, соединяющий Чалтырь с селами Александровка, Калмыково и Петровка. Об этом говорится на сайте донского правительства.

К этому моменту дорожники уже разобрали асфальтобетонное покрытие, старые опоры и заменили крайние балки.

Сейчас работают с балками пролетного строения. Также в ближайшее время начнутся работы по устройству плиты усиления, цоколей под бордюры и перила, дорожного покрытия и подходов. Ближе к завершению поставленной задачи должны разобрать временную объездную дорогу.

— Работы стартовали в апреле и ведутся в соответствии с графиком. Ремонт выполнен уже на 60%, — говорится на сайте правительства Ростовской области.

Добавим, мост приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».