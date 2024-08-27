В СберСтраховании назвали меры предосторожности от детских травм

По своей природе дети активны и любознательны и часто могут быть весьма импульсивны. Нередко это становится причиной травм, ведь оценить свои действия их последствия они могут не всегда. Чаще всего травмы получают дети в возрасте 8−15 лет. Школьники младших классов любят подвижные игры, бегают по коридорам, прыгают, катаются на перилах. Одно неудачное столкновение или падение — и повреждения неизбежны. В основном врачи фиксируют у переломы рук, особенно предплечья и ключицы. Подростки же чаще травмируются во время занятий спортом, командных игр и даже конфликтов, которые нередко происходят из-за присущей возрасту вспыльчивости.