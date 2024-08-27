Кид Кади узнал о выходе фита с Канье Уэстом от фанатов

Во время общения Кади с аудиторией в X (Twitter) один из поклонников похвалил вокал исполнителя в треке. В ответ тот выразил надежду, что Йе когда-нибудь выпустит сингл. Другой фанат написал Кади, что композиция уже вышла, застав его врасплох. Музыкант очень удивился и уточнил, что слышал фит только раз с тех пор, как записал свою партию.