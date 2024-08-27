Кид Кади узнал о выходе фита с Канье Уэстом от фанатов

Рэпер Кид Кади узнал о релизе совместной с Канье Уэстом песни Gun To My Head от поклонников.
Во время общения Кади с аудиторией в X (Twitter) один из поклонников похвалил вокал исполнителя в треке. В ответ тот выразил надежду, что Йе когда-нибудь выпустит сингл. Другой фанат написал Кади, что композиция уже вышла, застав его врасплох. Музыкант очень удивился и уточнил, что слышал фит только раз с тех пор, как записал свою партию.
Gun To My Head стала одним из бонус-треков для делюкс-издания недавней пластинки Уэста и Ty Dolla $ign «Vultures 2». Среди дополнительных песен можно найти коллаборации с Трэвисом Скоттом, Kodak Black, Peso Pluma и другими звездами. Все они доступны только на официальном сайте Канье.