Власти Суздаля ответили на утверждения блогера Мэддисона о его вкладе в популяризацию города

Администрация Суздальского района ответила на заявления видеоблогера Ильи Давыдова о его значительной роли в продвижении туристического интереса к городу и ежегодному празднику Дня огурца.

Источник: РИА "Новости"

В администрации Суздальского района Владимирской области прокомментировали RTVI высказывания блогера Ильи Давыдова, известного под псевдонимом Мэддисон, о том, что популярность Суздаля как туристического города, а также значимость ежегодного летнего Дня огурца — это его заслуга.

Сотрудники администрации Суздаля отметили, что город ежегодно привлекает более миллиона туристов, включая знаменитых артистов, фотографов и популярных блогеров. Информация о проведении Дня огурца и репортажи с праздника публикуются в региональных и федеральных СМИ.

«О видеоблогере Илье Мэддисоне до вашего запроса нам не было известно, о его публикациях о городе и Дне огурца тоже. Поэтому оценить вклад блогера в популяризацию Дня огурца и города Суздаль невозможно», — прокомментировала RTVI первый замглавы администрации района по внутренней и социальной политике Татьяна Срибная.

По словам Срибной, праздник пользуется «огромной популярностью» с момента своего первого проведения в 2001 году на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

«В 2023 году его посетило чуть больше 12 тыс. человек, в этом году около 14 тыс. человек. Рекорд по посещаемости был установлен в 2012 году — почти 19 тыс. человек», — сообщила она.

В конце июля Мэддисон заявил в своем телеграм-канале, что «хайп» вокруг Суздаля и Дня огурца «стал невероятно расти» после его поездки и съемок.

«Буквально несколько лет назад всем было плевать и на праздник огурца и на Суздаль в целом. А после того как я туда сгонял и сделал видос хайп вокруг этого движа стал невероятно расти», — написал блогер.

В 2019 году Мэддисон опубликовал на YouTube двухчасовое видео о своей поездке с друзьями в Суздаль на День огурца, которое набрало около 1 млн просмотров. В августе 2022 года вышел еще один полуторачасовой влог о посещении этого праздника, собравший около полумиллиона просмотров.

Блогер отметил, что раньше в Суздале можно было «за 500 рублей гостишку снять на неделю», а теперь во время Дня огурца уже трудно найти жилье за 20 тыс. рублей.

«Суздаль стал самым популярным малым туристическим городом страны и все благодаря мне. Могли бы хоть какой-то похвалы завезти, но пока я там даже не почетный гражданин…» — выразил Мэддисон свое недовольство.

В июле «Мегафон» и «Корпорации Туризм.РФ» представили совместный отчет, согласно которому Суздаль, отмечающий свое 1000-летие в этом году, летом стал лидером по росту числа туристических поездок россиян.

«Число туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах “Золотого кольца” происходит за счет гостей из столицы. Так, в Суздаль поток москвичей вырос на 48% по сравнению с прошлым годом», — говорилось в их сообщении.

Администрация Суздальского района подтвердила увеличение потока туристов в последние годы, отметив, что празднование юбилея города получило федеральное внимание.

Также было отмечено, что в праздничные дни и во время локальных мероприятий, «включая Международный праздник огурца», гостиницы города полностью загружены.

«Несмотря на развитую туристическую инфраструктуру города, гостям бывает сложно забронировать жилье. Загрузка коллективных средств размещения составляет 100%», — добавили представители администрации.

В 2024 году Суздаль, уютный город во Владимирской области, известный своими уникальными музеями и живописными видами, отмечает свое 1000-летие. Этот город можно считать настоящим заповедником, сохранившим древнерусскую архитектуру и быт. Собрали самые интересные и значимые моменты праздника в честь юбилея Суздаля: исторические артефакты, музеи под открытым небом, наваристую медовуху и огуречное варенье.