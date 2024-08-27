Interpol работают над новым релизом

Американский инди-рок-коллектив Interpol вернулся в студию для записи новой пластинки. Об этом стало известно от барабанщика группы Сэма Фогарино.
В прошлом году артист перенес операцию на позвоночнике. В результате он пропустит предстоящий ноябрьский тур Interpol, посвященный двадцатилетию их второго лонгплея Antics (2004). Однако представители Фогарино рассказали изданию Rolling Stone, что в данный момент музыкант восстанавливается и с остальными участниками группы и лейблом Matador Records работает над следующим альбомом рокеров. Более подробной информации о релизе пока нет.
Предыдущий, седьмой студийник Interpol, The Other Side of Make-Believe, увидел свет в 2022 году.