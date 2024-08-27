Больше ходить — дольше жить: В Ростове появились два умных маршрута здоровья по инициативе Лео Бокерии

Для долгой и полноценной жизни важно не только отказаться от вредных привычек, но и больше двигаться. И для этого нужны не только спортплощадки и тренажерные залы, но и хорошо оформленные пешеходные маршруты. Выбор людей в пользу здорового образа жизни делает проще развитая инфраструктура ЗОЖ, которая нужна и в городах-миллионниках, и на селе. И с каждым годом в России появляется все больше таких оборудованных пешеходных зон.