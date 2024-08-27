Больше ходить — дольше жить: В Ростове появились два умных маршрута здоровья по инициативе Лео Бокерии

Для долгой и полноценной жизни важно не только отказаться от вредных привычек, но и больше двигаться. И для этого нужны не только спортплощадки и тренажерные залы, но и хорошо оформленные пешеходные маршруты. Выбор людей в пользу здорового образа жизни делает проще развитая инфраструктура ЗОЖ, которая нужна и в городах-миллионниках, и на селе. И с каждым годом в России появляется все больше таких оборудованных пешеходных зон.
ПОТРЕБНОСТЬ ОЧЕВИДНА, СЕБЕСТОИМОСТЬ НЕВЫСОКА.
Инициатором и вдохновителем проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья» для оздоровления наших жителей стал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. Благодаря этому проекту, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, в нашей стране не первый год создаются пешеходные маршруты, обучаются инструкторы здорового образа жизни и собираются единомышленники — команды любителей ходьбы.
— Везде, где появляются оборудованные пешеходные тропы, велосипедные дорожки, удобные площадки — появляются люди, использующие их, и это подтверждают результаты нашего проекта. Каждый год мы включаем в него 50 новых муниципалитетов. В них готовы создавать умные маршруты здоровья, поскольку потребность в них очевидна и себестоимость невысока. Люди готовы сами создавать эти маршруты, чтобы была возможность для активного отдыха и прогулок, — поясняют в Лиге здоровья нации.
«УМНЫЕ МАРШРУТЫ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ.
И на сегодня в регионах России насчитывается уже 150 таких умных маршрутов. В этом году к проекту присоединились Забайкалье, Приморье, Крайний Север, Карелия. «Умные маршруты здоровья» появились и на Урале, и в средней полосе России, и в Луганской Народной Республике. В ЗОЖ-проекте участвуют не только города-миллионники, но и небольшие поселки.
В донской столице работают два таких маршрута. Один — на протяжении всей улицы Пушкинской, любимого места для прогулок горожан. Протяженность бульвара от начала до конца — 3,5 километра. Если «закольцевать» маршрут, пройдя в обе стороны, пешеход может пройти семь километров, заглянув в парк им. М. Горького. Сложность для ходьбы минимальная, а оснащенность — средняя, по оценкам организаторов проекта.
Второй умный маршрут построен вокруг стадиона «Ростов Арена» с заходом в парк Левобережный. Его протяженность 2,8 километра. Он также максимально простой и имеет средний уровень оснащенности.
БУДЕТ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ.
В новом сезоне проект усовершенствуют. На «умных маршрутах» разместят антивандальные таблички с QR-кодами. Наведя на них камеру смартфона, пешеходы смогут просмотреть видео-ролики с упражнениями и советами по здоровому образу жизни от Лиги здоровья нации.
Эксперты расскажут, чем полезна ходьба человеку, дадут общие рекомендации, объяснят, как выполнять упражнения максимально бережно по отношению к своему организму, дадут советы по экипировке на разные времена года.
Кроме того, в этих роликах есть инструкция, как с помощью «Яндекс-навигатора» строить маршруты, включая в них интересные достопримечательности.
По мнению президента Лиги здоровья нации Лео Бокерии, эта простая, казалось бы, инициатива имеет национальное значение.
— Самым доступным, безопасным и эффективным способом повышения физической активности считается ходьба. Создание маршрутов здоровья не требует больших финансовых вложений, зачастую это можно сделать усилиями ЗОЖ-активистов и волонтеров, но при этом обустроенные маршруты с элементарной навигацией, удобной для людей, становятся центрами притяжения, — считает Лео Антонович.
Целью проекта легендарный врач ставит создание маршрута здоровья в каждом муниципалитете России.
— Чтобы любой человек мог в своем телефоне открыть мобильное приложение «Человек идущий» и посмотреть, где есть такой маршрут, какие инструкторы ЗОЖ на нем работают, посмотреть их контакты, связаться с ними, прийти, получить рекомендации и начать ходить в свое удовольствие и для своего здоровья. Проект постоянно расширяется и наполняется новым содержанием. «Умные» спортивные площадки — это современная реальность. Все это помогает сделать пространство, окружающее нас, дружественным здоровью.
КОНКРЕТНО.
Как узнать, где находится «умный маршрут здоровья» в вашем поселении.
На сайте «Маршруты здоровья» размещена интерактивная карта регионов России и список дистанций для приверженцев здорового образа жизни — с картами и схемой движения, сложностью и протяженностью пути.