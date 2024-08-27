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Климатолог: Жара продержится в Ростовской области еще неделю

Климатолог Иошпа спрогнозировал погоду в начале осени в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жаркая погода продержится в Ростовской области еще как минимум неделю. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал ростовский климатолог Александр Иошпа.

— Оправдался наш прогноз о том, что в области установится температура выше +30 градусов. Такие температуры сохранятся до вторника, 3 сентября. Связано это с затоком воздуха с востока. Речь идет о пустынной, хорошо прогретой местности. Оттуда поступает теплый и, к сожалению, недостаточно влажный воздух.

Специалист говорит, что серьезных осадков не ожидается. Возможны лишь небольшие дожди в отдельных районах.

— Каких-то кардинальных изменений с погодой в ближайшее время не произойдет. Можно только отметить, что протяженность ночи увеличивается на час. Температура в ночное время постепенно начнет уменьшаться. Но низких температур не будет.

Ответил Александр Иошпа и на вопрос, каким будет начало осени в Донском регионе.

— По предварительным данным нашей программы, температура в первую декаду сентября будет составлять около +30 градусов и выше. Ночью — в районе +20 — +25 градусов.