Климатолог: Жара продержится в Ростовской области еще неделю

— Оправдался наш прогноз о том, что в области установится температура выше +30 градусов. Такие температуры сохранятся до вторника, 3 сентября. Связано это с затоком воздуха с востока. Речь идет о пустынной, хорошо прогретой местности. Оттуда поступает теплый и, к сожалению, недостаточно влажный воздух.