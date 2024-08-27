Польза и вред масла черного тмина: мнение диетолога и гастроэнтеролога

Масло черного тмина было известно еще в Древнем Египте и использовалось как косметическое средство. Когда ученые узнали о пользе масла, его начали использовать и в кулинарии. Какие полезные свойства есть у масла черного тмина, чем оно может быть вредно и кому лучше вовсе не включать его в рацион, «Газете.Ru» рассказала диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова.