Mash: актрису Светлану Светличную официально признали неизлечимо больной

4 июля Mash сообщил, что у Светличной заподозрили онкологическое заболевание: врачи обнаружили у звезды увеличенные лимфоузлы на шее и трехсантиметровую опухоль под нижней челюстью, после чего назначили ей дополнительное обследование. В этот же день невестка артистки Ольга Ивашова заявила журналистам «Пятого канала», что опубликованная информация не соответствует действительности, и если бы здоровью Светличной что-то угрожало, она бы уже узнала об этом от лечащих врачей.