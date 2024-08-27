Делегация Ростова приняла участие на Международном муниципальном форуме стран БРИКС

В столице проходит VI Международный муниципальный форум стран БРИКС. Делегация Ростова стала участником масштабного мероприятия, в котором приняли участие 126 стран — это больше пяти тысяч участников из 500 городов мира. Отметим, что мероприятие проходит на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».
— Впереди — насыщенная программа, в рамках которой состоятся выставки, специальные секции, сессии и круглые столы, — рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Также сити-менеджер вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым принял участие в пленарном заседании.