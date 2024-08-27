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В Таганроге с 15 августа разыскивают пропавшего мужчину

В Таганроге без вести пропал 64-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге без вести пропал 64-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Согласно опубликованной информации, Александр Голоденко вышел из дома 15 августа. С того дня о его местонахождении нет никакой информации. Близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы города.

Рост пропавшего — около 180 сантиметров. У него плотное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Он был одет в черную майку, серые шорты и черные шлепанцы.