В Таганроге с 15 августа разыскивают пропавшего мужчину

Согласно опубликованной информации, Александр Голоденко вышел из дома 15 августа. С того дня о его местонахождении нет никакой информации. Близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы города.