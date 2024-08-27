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Юлия Вавилова: биография и последние новости о ее задержании с Павлом Дуровым

Биография блогера, геймера и криптокоуча — Юлии Вавиловой: семейное положение и личная жизнь. Рассказываем, чем занимается предполагаемая спутница Павла Дурова, где она сейчас и что известно о ее задержании в Париже, в проекте Новости Mail.

Источник: Соцсети

В субботу, 24 августа, в Париже был задержан основатель Telegram Павел Дуров. 39-летний предприниматель находился в сопровождении телохранителя и женщины. Позже стало известно, что ей оказалась блогер, геймер и криптокоуч Юлия Вавилова.

Рассказываем биографию Юлии Вавиловой, кем она приходится Павлу Дурову и где женщина находится сейчас.

Важная информация о Юлии Вавиловой

Интерес у СМИ к девушке появился как раз после задержания Павла Дурова. Сообщается, что она была возможной спутницей предпринимателя во время перелета из Азербайджана во Францию.

Полное имя
Юлия Вавилова (Малец)
Возраст
24 года
Рост
170 сантиметров (предположительно)
Знак зодиака
Лев
Семейное положение
Не замужем
Карьера
Блогер, стример, геймер, криптокоуч

Дата и место рождения

Из социальных сетей девушки известно, что она родилась 2 августа 2000 года в Москве.

По данным СМИ, девушка долгое время проживала в Чертаново (район на юге Москвы), а в 2000 году переехала в Объединенные Арабские Эмираты.

В социальных сетях девушка известна как Вавилова, однако по документам она Малец. Предположительно, она сменила данные еще до переезда в ОАЭ.

Фото Юлии Вавиловой

Источник: julivavilovaa

Юлия активно ведет свои социальные сети. В TikTok у нее семь тысяч подписчиков, в Telegram — более пяти тысяч. Также она имеет аккаунт на платформе Twitch с аудиторией в десять тысяч человек.

В аккаунтах девушка указывает, что владеет тремя языками — русским, английским и испанским. Также Вавилова в одной из социальных сетей добавила еще один иностранный язык — арабский.

Также по фото Юлии Вавиловой становится понятно, что она любит путешествовать, заниматься спортом, а также интересуется творчеством Сальвадора Дали, фильмами Федерико Феллини и музыкой Фрэнка Синатра.

Детство, семья и образование

Известно, что мать Юлии Вавиловой, Екатерина Михайловна, является владелицей московского бренда одежды для детей JEM Store. Согласно официальным документам, женщина носит фамилию Малец, однако так же, как и дочка, в социальных сетях значится как Вавилова.

Отец Юлии работал инкассатором, ничего большего о его карьере на данный момент неизвестно.

Известно, что в детстве Юлю родители брали с собой на отдых в разные страны. Девушка успела побывать в Доминикане, Мексике, Таиланде, на Кубе и во многих других странах. При этом семья проживала в стандартных отелях, развлечения также не требовали большого количества денег.

О прочих родственниках девушки неизвестно.

Окончила школу Вавилова в 2018 году. О том, училась ли она дальше в школе или университете, неясно. Однако, предположительно, она могла закончить какие-либо курсы по иностранным языкам, так как на арабском и английском девушка ведет свои социальные сети.

Вероятно, жизнь до Дубая у Вавиловой была не такая насыщенная. Именно в ОАЭ ее жизнь заиграла новыми красками: роскошные апартаменты, элитные мероприятия и новый уровень публичности.

Основная деятельность Юлии Вавиловой

Судя по профилям в социальных сетях, девушка позиционирует себя как стример, блогер, геймер и криптокоуч.

На видеостриминговом сервисе Twich на страницу Вавиловой подписано более 11 тысяч человек. Девушка часто играет Counter-Strike, а также иногда «забегает» в Call of Duty и синглплеерные игры.

Также иногда на стримах Юлия Вавилова обсуждает криптовалюту, называя себя криптокоучем. О мире инвестиций девушка рассказывает преимущественно на арабском языке.

Последний раз на аккаунте Вавиловой какую-либо игру запускали 24 августа этого года, то есть в день задержания ее с Павлом Дуровым.

Что касается деятельности вне социальных сетей, Вавилова позиционирует себя также как переводчик с английского, испанского и арабского языков.

Отношения между Юлией Вавиловой и Павлом Дуровым: что известно

В каких отношениях состоят Павел Дуров и Юлия Вавилова доподлинно неизвестно. Во французских СМИ девушка фигурирует как «ассистентка» инвестора, а в Телеграм-каналах ее называют его возлюбленной.

В социальных сетях Вавилова публиковала фотографии из вертолета, который Павел Дуров арендовал у МЧС в Кыргызстане. По данным СМИ, одна из личностей, которая летала на вертолете вместе с Юлией, должна была остаться нераскрытой: им оказался предприниматель, который решил «уйти в тень».

Дуров вместе с Вавиловой также были замечены в ресторане SHORE HOUSE BAKU в Баку, Азербайджан. Известно, что вместе с ними за столом также находился популярный блогер Гусейн Гасанов.

Также в интернете есть фотография Дурова и Вавилой в стрелковом клубе. Помимо прочего, их вместе видели в фитнес-клубе Seven в Дубае.

Фотографии в Сети и геолокация на них напрямую указывают на то, что Вавилова и Дуров путешествовали вместе, однако ни блогер, ни предприниматель не распространяли никакой информации о своей личной жизни.

Также известно, что во Франции у Дурова был запланирован романтический ужин, предположительно, с Юлией Вавиловой.

Задержание Юлии Вавиловой во Франции

Вечером 24 августа Дурова вместе с Вавиловой задержали, когда они выходили из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции.

Родители Вавиловой сообщили, что мать последний раз созванивалась с дочерью в пятницу, 23 августа, а уже в понедельник, 27, не смогла до нее дозвониться. Пока что родственники девушки узнают о ее местонахождении из СМИ.

На связь Вавилова перестала выходить после ареста Дурова. Предположительно, ее арестовали вместе с Павлом, однако официальная информация об этом отсутствует.

Где Юлия Вавилова сейчас: последние новости

Сейчас известно, что девушка на момент судебных разбирательств осталась во Франции, куда они прилетели вместе с Дуровым.

Вавилова и телохранитель Дурова выступают свидетелями. На данный момент их уже допросили и отпустили. Также известно, что девушка может улететь из Франции, так как власти не имеют права задержать ее в стране без каких-либо обвинений в ее сторону.

Также у телохранителя и Вавиловой конфисковали телефоны для проведения судебной экспертизы.

Юлию могут вызвать в суд для дачи показаний, однако она не имеет гражданства Франции, поэтому ее явка не обязательна.

Интересные факты о Юлии Вавиловой

Представляем вам несколько интересных фактов о Юлии Вавиловой.


Юлия Вавилова серьезно увлекается спортомИз социальных сетей девушки известно, что она занимается аэрострейтчингом, кикбоксингом, упражняется в тренажерном зале, катается верхом, берет уроки стрельбы и играет в гольф.
Вавилова — любительница экстримальных ощущенийДевушка занимается роупджампингом — прыжками с веревкой с большой высоты. Также она увлекается заездами по специализированным трассам на спорткаре.
Нет пластических операцийВ социальных сетях пользователи обсуждают красоту и естественность девушки. По всей видимости, Вавилова не увлекается пластическими операциями, однако внимательно следит за состоянием своей кожи.
Большой доход от стримов
В одном из интервью Вавилова призналась, что на своих стримах она зарабатывает около 50 тысяч долларов в год (более 4,5 миллиона рублей).

Автор: Анна Морозова