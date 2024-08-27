Юлия Вавилова: биография и последние новости о ее задержании с Павлом Дуровым

В субботу, 24 августа, в Париже был задержан основатель Telegram Павел Дуров. 39-летний предприниматель находился в сопровождении телохранителя и женщины. Позже стало известно, что ей оказалась блогер, геймер и криптокоуч Юлия Вавилова.
Рассказываем биографию Юлии Вавиловой, кем она приходится Павлу Дурову и где женщина находится сейчас.
Важная информация о Юлии Вавиловой
Интерес у СМИ к девушке появился как раз после задержания Павла Дурова. Сообщается, что она была возможной спутницей предпринимателя во время перелета из Азербайджана во Францию.
|Полное имя
|Юлия Вавилова (Малец)
|Возраст
|24 года
|Рост
|170 сантиметров (предположительно)
|Знак зодиака
|Лев
|Семейное положение
|Не замужем
|Карьера
|Блогер, стример, геймер, криптокоуч
Дата и место рождения
Из социальных сетей девушки известно, что она родилась 2 августа 2000 года в Москве.
По данным СМИ, девушка долгое время проживала в Чертаново (район на юге Москвы), а в 2000 году переехала в Объединенные Арабские Эмираты.
В социальных сетях девушка известна как Вавилова, однако по документам она Малец. Предположительно, она сменила данные еще до переезда в ОАЭ.
Фото Юлии Вавиловой
Юлия активно ведет свои социальные сети. В TikTok у нее семь тысяч подписчиков, в Telegram — более пяти тысяч. Также она имеет аккаунт на платформе Twitch с аудиторией в десять тысяч человек.
В аккаунтах девушка указывает, что владеет тремя языками — русским, английским и испанским. Также Вавилова в одной из социальных сетей добавила еще один иностранный язык — арабский.
Также по фото Юлии Вавиловой становится понятно, что она любит путешествовать, заниматься спортом, а также интересуется творчеством Сальвадора Дали, фильмами Федерико Феллини и музыкой Фрэнка Синатра.
Детство, семья и образование
Известно, что мать Юлии Вавиловой, Екатерина Михайловна, является владелицей московского бренда одежды для детей JEM Store. Согласно официальным документам, женщина носит фамилию Малец, однако так же, как и дочка, в социальных сетях значится как Вавилова.
Отец Юлии работал инкассатором, ничего большего о его карьере на данный момент неизвестно.
Известно, что в детстве Юлю родители брали с собой на отдых в разные страны. Девушка успела побывать в Доминикане, Мексике, Таиланде, на Кубе и во многих других странах. При этом семья проживала в стандартных отелях, развлечения также не требовали большого количества денег.
О прочих родственниках девушки неизвестно.
Окончила школу Вавилова в 2018 году. О том, училась ли она дальше в школе или университете, неясно. Однако, предположительно, она могла закончить какие-либо курсы по иностранным языкам, так как на арабском и английском девушка ведет свои социальные сети.
Вероятно, жизнь до Дубая у Вавиловой была не такая насыщенная. Именно в ОАЭ ее жизнь заиграла новыми красками: роскошные апартаменты, элитные мероприятия и новый уровень публичности.
Основная деятельность Юлии Вавиловой
Судя по профилям в социальных сетях, девушка позиционирует себя как стример, блогер, геймер и криптокоуч.
На видеостриминговом сервисе Twich на страницу Вавиловой подписано более 11 тысяч человек. Девушка часто играет Counter-Strike, а также иногда «забегает» в Call of Duty и синглплеерные игры.
Также иногда на стримах Юлия Вавилова обсуждает криптовалюту, называя себя криптокоучем. О мире инвестиций девушка рассказывает преимущественно на арабском языке.
Последний раз на аккаунте Вавиловой какую-либо игру запускали 24 августа этого года, то есть в день задержания ее с Павлом Дуровым.
Что касается деятельности вне социальных сетей, Вавилова позиционирует себя также как переводчик с английского, испанского и арабского языков.
Отношения между Юлией Вавиловой и Павлом Дуровым: что известно
В каких отношениях состоят Павел Дуров и Юлия Вавилова доподлинно неизвестно. Во французских СМИ девушка фигурирует как «ассистентка» инвестора, а в Телеграм-каналах ее называют его возлюбленной.
В социальных сетях Вавилова публиковала фотографии из вертолета, который Павел Дуров арендовал у МЧС в Кыргызстане. По данным СМИ, одна из личностей, которая летала на вертолете вместе с Юлией, должна была остаться нераскрытой: им оказался предприниматель, который решил «уйти в тень».
Дуров вместе с Вавиловой также были замечены в ресторане SHORE HOUSE BAKU в Баку, Азербайджан. Известно, что вместе с ними за столом также находился популярный блогер Гусейн Гасанов.
Также в интернете есть фотография Дурова и Вавилой в стрелковом клубе. Помимо прочего, их вместе видели в фитнес-клубе Seven в Дубае.
Фотографии в Сети и геолокация на них напрямую указывают на то, что Вавилова и Дуров путешествовали вместе, однако ни блогер, ни предприниматель не распространяли никакой информации о своей личной жизни.
Также известно, что во Франции у Дурова был запланирован романтический ужин, предположительно, с Юлией Вавиловой.
Задержание Юлии Вавиловой во Франции
Вечером 24 августа Дурова вместе с Вавиловой задержали, когда они выходили из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции.
Родители Вавиловой сообщили, что мать последний раз созванивалась с дочерью в пятницу, 23 августа, а уже в понедельник, 27, не смогла до нее дозвониться. Пока что родственники девушки узнают о ее местонахождении из СМИ.
На связь Вавилова перестала выходить после ареста Дурова. Предположительно, ее арестовали вместе с Павлом, однако официальная информация об этом отсутствует.
Где Юлия Вавилова сейчас: последние новости
Сейчас известно, что девушка на момент судебных разбирательств осталась во Франции, куда они прилетели вместе с Дуровым.
Вавилова и телохранитель Дурова выступают свидетелями. На данный момент их уже допросили и отпустили. Также известно, что девушка может улететь из Франции, так как власти не имеют права задержать ее в стране без каких-либо обвинений в ее сторону.
Также у телохранителя и Вавиловой конфисковали телефоны для проведения судебной экспертизы.
Юлию могут вызвать в суд для дачи показаний, однако она не имеет гражданства Франции, поэтому ее явка не обязательна.
Интересные факты о Юлии Вавиловой
Представляем вам несколько интересных фактов о Юлии Вавиловой.
|Юлия Вавилова серьезно увлекается спортом
|Из социальных сетей девушки известно, что она занимается аэрострейтчингом, кикбоксингом, упражняется в тренажерном зале, катается верхом, берет уроки стрельбы и играет в гольф.
|Вавилова — любительница экстримальных ощущений
|Девушка занимается роупджампингом — прыжками с веревкой с большой высоты. Также она увлекается заездами по специализированным трассам на спорткаре.
|Нет пластических операций
|В социальных сетях пользователи обсуждают красоту и естественность девушки. По всей видимости, Вавилова не увлекается пластическими операциями, однако внимательно следит за состоянием своей кожи.
|Большой доход от стримов
Автор: Анна Морозова